9.12022, Chieoleop
Комедия, Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
Взбодрись (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
В центре сюжета этой драмы молодая девушка До Хэ И (Хан Чжи Хён), которая только что поступила в Университет Ёнхи. Поскольку девушка происходит из бедной семьи, она гордится тем, что стала студенткой престижного теологического факультета. Кроме того, До Хэ И активистка и является членом Клуба поддержки Университета Ёнхи «Theia». Но на самом деле ей приходится нелегко, потому что постоянно приходится совмещать учёбу и работу, чтобы сводит концы с концами и не попасть в долговую яму. Интересно, что До Хэ И присоединилась к группе поддержки «Theia», когда узнала, что таким образом может зарабатывать деньги.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb