Взаперти: Дом с привидениями (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Многие старые дома хранят страшные тайны, в них часто умирали люди и не всегда естественной смертью. Существует много легенд, что души умерших со временем становятся злыми, когда не остается их близких и тех, кто о них помнит. Группа из нескольких смельчаков под руководством Ника Гроффа, решили помогать таким призракам уходить.



