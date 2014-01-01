Вызов (сериал, 2014) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Wink
Вызов
2-й сезон
12-я серия

2014, Defiance
Фантастика, Драма18+

О сериале

33 года назад на Землю прилетели беженцы из космоса. «Бледные войны» измучили пришельцев и землян и навсегда изменили облик планеты. Теперь расы вынуждены мирно сосуществовать, оберегая хрупкий мир.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

