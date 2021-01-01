Вызов. Первые в космосе (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Вызов. Первые в космосе. Серия 9
Вызов. Первые в космосе
1-й сезон
9-я серия
8.82021, Вызов. Первые в космосе. Серия 9
Документальный12+

О сериале

20 претенденток, и только одна станет звездой нового фильма Клима Шипенко «Вызов» — совместного проекта «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемки пройдут на Международной космической станции, поэтому девушкам предстоит серьeзный отбор в Центре подготовки космонавтов Звeздного городка.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг