Выжившие (сериал, 2009) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Том отчаянно пытается найти Абби. Джилл Уитаккер обнаруживает Абби, которая объясняет, что сама согласилась заразиться, чтобы помочь разработать вакцину.



Сериал Выжившие 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.