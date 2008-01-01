Выжившие (сериал, 2008) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Wink
Выжившие
1-й сезон
5-я серия

2008, Survivors 1. 5
Фантастика18+

О сериале

Джон со своими друзьями появляется у дверей общества. Абби позволяет остаться беременной женщине с ними, пока та не родит. Джон оказывается параноидальным шизофреником.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

