Выжившие (сериал, 2008) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2008, Survivors 1. 5
Фантастика18+
О сериале
Джон со своими друзьями появляется у дверей общества. Абби позволяет остаться беременной женщине с ними, пока та не родит. Джон оказывается параноидальным шизофреником.
Сериал Выжившие 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ЭГРежиссёр
Эндрю
Ганн
- ИБРежиссёр
Иэн
Б. МакДональд
- ФБРежиссёр
Фэррен
Блэкберн
- ДГАктриса
Джули
Грэм
- МБАктёр
Макс
Бисли
- ПДАктёр
Пэтерсон
Джозеф
- ЗТАктриса
Зои
Таппер
- ФРАктёр
Филлип
Риз
- ЧПАктёр
Чахак
Патель
- РЭАктриса
Робин
Эддисон
- НГАктёр
Николас
Гливс
- РДАктёр
Ронни
Джатти
- НААктриса
Никки
Амука-Бёрд
- СТСценарист
Саймон
Тиррелл
- ГЧСценарист
Гэби
Чьяппе
- ХУПродюсер
Хью
Уоррен
- КПХудожник
Карл
Проберт
- КАХудожница
Клер
Андерсон
- ДБМонтажёр
Дэвид
Баррет
- ССМонтажёр
Стив
Синглтон
- ГФОператор
Грэм
Фрейк
- НУОператор
Найджел
Уиллоби
- ЭБКомпозитор
Эдмунд
Батт