Выживание в дикой природе (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Документальный фильм о природе, наглядно поясняющий теорию Чарльза Дарвина, который назвал естественный отбор основным механизмом эволюции видов. Секреты выживания грозных зверей: тигра, льва, белого медведя, слона и кенгуру, на территорию которых посягнул самый опасный хищник — человек.



