Выживание без купюр (сериал, 2014) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Если вдруг кто-то попадет на необитаемый остров или тайгу, он будет вынужден искать пропитание чтобы выбраться к людям. Здесь речь идет, скорее, о тех случаях, когда все происходит спонтанно в результате катастрофы или банальной невнимательности. Специально же, пожалуй, навряд ли кто-то отправится в дикие условия. Или нет?



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