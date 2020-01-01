ВЫЖИЛИ и выбрались с ЗИМНИКА АРКТИКА на трассу КОЛЫМА. Северный ДАЛЬНОБОЙ дорога в Магадан. ВЛОГ #23

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