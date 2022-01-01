Вышивка (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Практически медитативное удовольствие в наложении стежка за стежком, умиротворение и единение с искусством - все это открывает для вас класс вышивки в ARTCLASS. Наши преподаватели представят вам мир вышивки как одну из граней искусства, а не просто способ проведения досуга. Они ознакомят вас со всей необходимой теорией, расскажут об особенностях техники, которые они открыли для себя за долгие годы совершенствования. И, конечно же, эти знания вы сразу сможете применить на практике, создавая произведения искусства, которые, к тому же, могут пригодиться и в повседневной жизни.



