WinkДетям3 класс. МатематикаПовторение ранее изученногоВыражение с переменной
3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
7.02020, Выражение с переменной
Образовательные0+
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Сюжет
На данном уроке подробно рассмотрены выражения с переменной. Объяснено, как правильно записывать выражения с переменной, находить их значения.
Рекомендуем родителям посмотреть урок «Упрощение выражений».
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