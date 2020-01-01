Выражение с переменной
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Детям
3 класс. Математика
Повторение ранее изученного
Выражение с переменной

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

7.02020, Выражение с переменной
Образовательные0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

На данном уроке подробно рассмотрены выражения с переменной. Объяснено, как правильно записывать выражения с переменной, находить их значения.

Рекомендуем родителям посмотреть урок «Упрощение выражений».

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