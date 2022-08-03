WinkСериалыСергей Дачник1-й сезон516-я серия
Сергей Дачник (сериал, 2021) сезон 1 серия 516 смотреть онлайн
2021, Выращивание хурмы, ошибки укрытия саженцев / Cultivation of persimmon, Error shelter seedlings.
Блог18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Канал для дачников о выращивании экзотических и традиционных плодово-ягодных растений на своeм участке, с моим подходом и опытом, учитывая местные особенности климатических условий, а так-же о заготовке продуктов, консервировании и о загородной жизни.