Выращивание хурмы, ошибки укрытия саженцев / Cultivation of persimmon, Error shelter seedlings.
Wink
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Сергей Дачник
1-й сезон
516-я серия

Сергей Дачник (сериал, 2021) сезон 1 серия 516 смотреть онлайн

2021, Выращивание хурмы, ошибки укрытия саженцев / Cultivation of persimmon, Error shelter seedlings.
Блог18+

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О сериале

Канал для дачников о выращивании экзотических и традиционных плодово-ягодных растений на своeм участке, с моим подходом и опытом, учитывая местные особенности климатических условий, а так-же о заготовке продуктов, консервировании и о загородной жизни.

Жанр
Блог
Время
3 мин / 00:03

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