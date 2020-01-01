Выпечка Марты Стюарт. Сезон 11. Серия 7
Wink
Детям
Выпечка Марты Стюарт
11-й сезон
7-я серия

Выпечка Марты Стюарт (сериал, 2020) сезон 11 серия 7 смотреть онлайн

8.92020, Martha Bakes
Документальный, ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В программе о новейших технологиях в выпечке Марта Стюарт рассказывает о собственных методах создания кулинарных шедевров. Благодаря урокам Марты пекари-любители получат все необходимые знания для создания лучших десертов и выпечки на собственной кухне.

Сериал Выпечка Марты Стюарт 11 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

8.0 IMDb