WinkДетямВыпечка Марты Стюарт11-й сезон12-я серия
Выпечка Марты Стюарт (сериал, 2020) сезон 11 серия 12 смотреть онлайн
8.92020, Martha Bakes
Документальный, ТВ-шоу12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В программе о новейших технологиях в выпечке Марта Стюарт рассказывает о собственных методах создания кулинарных шедевров. Благодаря урокам Марты пекари-любители получат все необходимые знания для создания лучших десертов и выпечки на собственной кухне.
СтранаСША
ЖанрТВ-шоу, Документальный
Время25 мин / 00:25
Рейтинг
8.1 IMDb