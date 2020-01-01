WinkДетямВыпечка Марты Стюарт10-й сезон13-я серия
Выпечка Марты Стюарт (сериал, 2020) сезон 10 серия 13 смотреть онлайн
8.92020, Martha Bakes
Документальные, ТВ-шоу12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
В программе о новейших технологиях в выпечке Марта Стюарт рассказывает о собственных методах создания кулинарных шедевров. Благодаря урокам Марты пекари-любители получат все необходимые знания для создания лучших десертов и выпечки на собственной кухне.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыТВ-шоу, Документальные
Рейтинг
8.0 IMDb