Выпечка Марты Стюарт. Сезон 10. Серия 12
Wink
Детям
Выпечка Марты Стюарт
10-й сезон
12-я серия

Выпечка Марты Стюарт (сериал, 2020) сезон 10 серия 12 смотреть онлайн

8.92020, Martha Bakes
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В программе о новейших технологиях в выпечке Марта Стюарт рассказывает о собственных методах создания кулинарных шедевров. Благодаря урокам Марты пекари-любители получат все необходимые знания для создания лучших десертов и выпечки на собственной кухне.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.1 IMDb