Вымирающие виды. Серия 6
Wink
Детям
Вымирающие виды
1-й сезон
6-я серия

Вымирающие виды (сериал, 2016) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2016, Endangered species
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Документальный проект National Geographic посвящен животным, которые находятся на грани вымирания. Вы познакомитесь с обитателями Галапагосских островов, встретитесь с Суматранскими носорогами, небольшая горстка которых проживает в штате Сабах в Малайзии, и увидите орангутангов на грани.

Сериал Вымирающие виды 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг