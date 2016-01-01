Вымирающие виды (сериал, 2016) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Документальный проект National Geographic посвящен животным, которые находятся на грани вымирания. Вы познакомитесь с обитателями Галапагосских островов, встретитесь с Суматранскими носорогами, небольшая горстка которых проживает в штате Сабах в Малайзии, и увидите орангутангов на грани.



