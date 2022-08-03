10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

С помощью этого занятия пользователи смогут получить представление на тему Выборы и референдум. Как известно, наличие избирательного права является одним из основных признаков проявления демократии. Именно эта система правовых норм, являющихся подразделом государственного права, и определяет порядок выборов чиновников в высшие органы власти. Мы поговорим о том, как в нашей стране с правовой точки зрения определен порядок выборов и проведения референдума.



