WinkДетям6 класс. Всеобщая историяЗападная Европа IV-VIII вв.Вводный урок. Что такое Средние века
6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
7.32011, Вводный урок. Что такое Средние века
Образовательные0+
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Сезоны и серии
Западная Европа IV-VIII вв.Восточная империя и арабыОбъединение романо-германской ЕвропыФеодальная система Западной ЕвропыСвященная Римская империя германской нации и развитие папского могуществаФормирование централизованных государств и изменение на политической карте ЕвропыСудьбы западно-славянских государствКультура Западной Европы
Сюжет
Видеоурок на тему «Что же такое Средние века». Уникальность этого исторического периода состоит в том, что ученые до сих пор не могу прийти к единому мнению, относительно хронологических рамок Средних веков. Стартовая точка ; раздел Римской империи на западную и восточную части в 395 году. На уроке пользователям предстоит проанализировать историю и сущность Средних веков, а также детально познакомиться с периодизацией данного периода, узнать, к какому региону более применим термин Средние века.
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