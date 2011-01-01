6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Видеоурок на тему «Что же такое Средние века». Уникальность этого исторического периода состоит в том, что ученые до сих пор не могу прийти к единому мнению, относительно хронологических рамок Средних веков. Стартовая точка ; раздел Римской империи на западную и восточную части в 395 году. На уроке пользователям предстоит проанализировать историю и сущность Средних веков, а также детально познакомиться с периодизацией данного периода, узнать, к какому региону более применим термин Средние века.



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