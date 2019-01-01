Вверх дном. Серия 2
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Вверх дном (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.32019, This Way Up
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ироничный сериал в духе «Дряни». Главная героиня по имени Эйн, выходит из психиатрической клиники после «небольшого нервного срыва». Она тут же попадает под надзор старшей сестры, а также в круговорот событий, романтических и не очень: новая работа, новая влюбленность и...разборки с невыносимым бывшим.

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Страна
Великобритания
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb