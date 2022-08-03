WinkДетям8 класс. ЛитератураИсторизм русской литературыВведение. Литература и история
8 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
5.52020, Введение. Литература и история
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На этом уроке мы поговорим о неразрывной связи между литературой и историей. Назовeм этапы развития как мирового, так и русского литературного процесса. Поговорим о термине историзм и обсудим его место в литературе.
