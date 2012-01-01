Вулкан (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2012, Вулкан. Серия 2
Документальный6+
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О сериале
Священная гора Пэктусан — место красоты, символ единства двух Корей и спящее чудовище, а гнев его ужасен. Тысячу лет назад здесь произошло извержение, которое потрясло Восточную Азию. Люди научились жить в тени действующих вулканов, жить с памятью о катастрофах.
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