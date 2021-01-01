Вульф (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Черная комедия от создателя «Бесстыдников» Пола Эббота. Судебный патологоанатом и профессор Вульф Кинтех — настоящий гений, он раскрывает преступления, используя уникальную тактику. Каждую неделю Вульф и его команда отправляются на новые места происшествий, чтобы попытаться распутать невероятно сложные дела.



Сериал Вульф 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.