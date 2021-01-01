Вульф. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Вульф
1-й сезон
4-я серия
7.92021, Wolfe
Криминал18+

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Вульф (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Черная комедия от создателя «Бесстыдников» Пола Эббота. Судебный патологоанатом и профессор Вульф Кинтех — настоящий гений, он раскрывает преступления, используя уникальную тактику. Каждую неделю Вульф и его команда отправляются на новые места происшествий, чтобы попытаться распутать невероятно сложные дела.

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Страна
Великобритания
Жанр
Криминал
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb