Второй шанс Кэрол. Сезон 1. Серия 8
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Второй шанс Кэрол
1-й сезон
8-я серия

Второй шанс Кэрол (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2019, Carol's Second Act
Комедии18+

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Сюжет

В 50 лет Кэрол — медицинский интерн, вынужденный работать с коллегами в два раза младше ее. Но именно ее опыт, а главное огромный энтузиазм неожиданно оборачиваются значительным преимуществом. «Второй шанс Кэрол» — идеальная история для тех, кто души не чает в «Хорошем докторе» и «Клинике».

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Второй шанс Кэрол»