Второй шанс Кэрол (сериал, 2019) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

В 50 лет Кэрол — медицинский интерн, вынужденный работать с коллегами в два раза младше ее. Но именно ее опыт, а главное огромный энтузиазм неожиданно оборачиваются значительным преимуществом. «Второй шанс Кэрол» — идеальная история для тех, кто души не чает в «Хорошем докторе» и «Клинике».

