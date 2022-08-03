Второй шанс Кэрол. Сезон 1. Серия 15
Второй шанс Кэрол
1-й сезон
15-я серия

Второй шанс Кэрол (сериал, 2019) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

2019, Carol's Second Act
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В 50 лет Кэрол — медицинский интерн, вынужденный работать с коллегами в два раза младше ее. Но именно ее опыт, а главное огромный энтузиазм неожиданно оборачиваются значительным преимуществом. «Второй шанс Кэрол» — идеальная история для тех, кто души не чает в «Хорошем докторе» и «Клинике».

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb

