8 класс. Геометрия (Интернет урок) (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Признаки подобия позволяют сделать вывод о подобии треугольников, не используя при этом все элементы треугольников. На этом уроке мы рассмотрим второй признак подобия треугольников, который позволяет сделать вывод о подобии треугольников по углу и пропорциональности прилежащих сторон. Также мы докажем этот признак подобия и решим с помощью него несколько типовых задач.



