Сергей Шакуров и Борис Дергачев в комедийном сериале о том, что радоваться мелочам никогда не поздно. После долгих лет работы Николай Сергеевич выходит на пенсию и теперь может посвятить время себе и семье. Вот только любимая жена покинула этот мир еще год назад, оставив ему милые письма с воспоминаниями. Окончательно потеряв смысл жизни, Борис Сергеевич решает отправиться к супруге. Мужчина устраивает прощальный ужин, однако неожиданно судьба сводит его с соседом Лехой — энергичным молодым человеком, который подрабатывает «Другом на час». Парень решает помочь Сергеичу и доказать, что радоваться жизни никогда не поздно.

