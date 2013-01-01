9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

Сюжет

Проводимая Англией и Францией «политика умиротворения» в отношении Германии и ее союзников привела фактически к развязыванию нового мирового конфликта. Потакая территориальным претензиям Гитлера, западные державы сами стали первыми жертвами его агрессии, поплатившись за неумелую внешнюю политику. О начале Второй мировой войны и событиях в Европе пойдёт речь на данном уроке.





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