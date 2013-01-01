Вторая мировая война: события в Европе в1939-1941гг.
Wink
Детям
9 класс. Всеобщая история
Новейшая история. Первая половина XX в.
Вторая мировая война: события в Европе в 1939-1941 гг.

9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

6.02013, Вторая мировая война: события в Европе в1939-1941гг.
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Всеобщая история. XIX векНовейшая история. Первая половина XX в.Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века

Сюжет

Проводимая Англией и Францией «политика умиротворения» в отношении Германии и ее союзников привела фактически к развязыванию нового мирового конфликта. Потакая территориальным претензиям Гитлера, западные державы сами стали первыми жертвами его агрессии, поплатившись за неумелую внешнюю политику. О начале Второй мировой войны и событиях в Европе пойдёт речь на данном уроке.

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