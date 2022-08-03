Вторая мировая война. Серия 21
Wink
Сериалы
Вторая мировая война
1-й сезон
21-я серия

Вторая мировая война (сериал, 2019) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

7.32019, WWII
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Документальный сериал National Geographic посвящен важным страницам Второй мировой войны. Авторы изучают попытку нацистов создать оружие, которое могло бы поразить Лондон, рассказывают об истребительной эскадрилье, сформированной по указу Рузвельта из чернокожих пилотов, и многом другом.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.4 КиноПоиск