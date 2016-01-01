WinkСериалыВторая мировая война1-й сезон16-я серия
Вторая мировая война (сериал, 2016) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн
7.32016, WWII
Документальные18+
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О сериале
Документальный сериал National Geographic посвящен важным страницам Второй мировой войны. Авторы изучают попытку нацистов создать оружие, которое могло бы поразить Лондон, рассказывают об истребительной эскадрилье, сформированной по указу Рузвельта из чернокожих пилотов, и многом другом.
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СтранаСША
ЖанрДокументальные
Время44 мин / 00:44
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