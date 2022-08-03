Вторая мировая война (сериал, 2016) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Документальный сериал National Geographic посвящен важным страницам Второй мировой войны. Авторы изучают попытку нацистов создать оружие, которое могло бы поразить Лондон, рассказывают об истребительной эскадрилье, сформированной по указу Рузвельта из чернокожих пилотов, и многом другом.

