9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

Сюжет

Начавшаяся Вторая мировая война постепенно втянула в свою кровавую орбиту множество стран и народов. Решающие сражения этой войны проходили на т. н. Восточном фронте, где Германия сражалась с Советским Союзом. Но были два фронта ; итальянский и африканский, на которых также проходили боевые действия. Событиям на данных фронтах посвящен данный урок.





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