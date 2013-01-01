Вторая мировая война: Африканский и Итальянский фронты
Wink
Детям
9 класс. Всеобщая история
Новейшая история. Первая половина XX в.
Вторая мировая война: Африканский и Итальянский фронты

9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

6.02013, Вторая мировая война: Африканский и Итальянский фронты
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Всеобщая история. XIX векНовейшая история. Первая половина XX в.Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века

Сюжет

Начавшаяся Вторая мировая война постепенно втянула в свою кровавую орбиту множество стран и народов. Решающие сражения этой войны проходили на т. н. Восточном фронте, где Германия сражалась с Советским Союзом. Но были два фронта ; итальянский и африканский, на которых также проходили боевые действия. Событиям на данных фронтах посвящен данный урок.

Сериал Вторая мировая война: Африканский и Итальянский фронты 2 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг