Вся правда о синдроме самозванца Светлана Ипатьева
Wink
Сериалы
Эксперт финансового роста - Светлана Ипатьева
1-й сезон
Вся правда о синдроме самозванца Светлана Ипатьева

Эксперт финансового роста - Светлана Ипатьева (сериал, 2022) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

5.92022, Вся правда о синдроме самозванца Светлана Ипатьева
Блог18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Добро пожаловать на наш финансовый канал, где мы предоставляем исчерпывающие рекомендации по финансовому управлению, грамотности, бизнесу. Наш канал посвящен обучению людей тому, как эффективно управлять своими финансами и принимать обоснованные решения. Возглавляемая Светланой Ипатьевой, бизнес-наставником и экспертом в области поведенческой экономики, наша команда объединяет обширные знания и опыт, чтобы помочь зрителям ориентироваться в мире финансов. Являетесь ли вы опытным инвестором или только начинаете, наш канал предлагает ценную информацию о составлении бюджета, сбережениях, инвестировании и многом другом. Присоединяйтесь к нам в нашем путешествии к финансовой свободе и начните контролировать свои финансы уже сегодня!
Видеоблог «Эксперт финансового роста - Светлана Ипатьева» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

Сериал Вся правда о синдроме самозванца Светлана Ипатьева 1 сезон 19 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Блог
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг