WinkДетямВся правда о медведях1-й сезон15-я серия
Вся правда о медведях (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн
8.72015, We Bare Bears
Мультсериалы, Семейные6+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Три брата-медведя Гризли, Панда и Белый отчаянно пытаются влиться в общество людей, однако покупая еду, борясь за интернет-славу или заводя друзей, им не всегда удаeтся соответствовать людской природе. Но братья всегда готовы прийти друг другу на выручку.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыСемейные, Мультсериалы
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb
- МЭРежиссёр
Мэнни
Эрнандес
- ЭЭАктёр
Эрик
Эдельштейн
- ДМАктёр
Деметри
Мартин
- БМАктёр
Бобби
Мойнахан
- КФАктёр
Кит
Фергюсон
- ЭПАктриса
Эди
Паттерсон
- СЛАктёр
Сэм
Лаваньино
- Актёр
Джейсон
Ли
- КСАктёр
Кайлер
Спирс
- ШЙАктриса
Шарлин
Йи
- БЮАктёр
Берт
Юн
- КССценарист
Кайлер
Спирс
- ЧПСценарист
Чарли
Паризи
- БАПродюсер
Брайан
А. Миллер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- МНАктёр дубляжа
Матвей
Некрасов
- ТБМонтажёр
Том
Браунгардт
- БДМонтажёр
Бобби
Джибис
- БДКомпозитор
Брэд
Джозеф Брик