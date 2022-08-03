Вся правда о медведях. Сезон 1. Серия 11
Wink
Детям
Вся правда о медведях
1-й сезон
11-я серия

Вся правда о медведях (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

8.72015, We Bare Bears
Мультсериалы, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Три брата-медведя Гризли, Панда и Белый отчаянно пытаются влиться в общество людей, однако покупая еду, борясь за интернет-славу или заводя друзей, им не всегда удаeтся соответствовать людской природе. Но братья всегда готовы прийти друг другу на выручку.

Страна
Южная Корея, США
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вся правда о медведях»