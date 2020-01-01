7 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

На уроке мы познакомимся с биографией всемирно известного писателя Максима Горького. Узнаем из его воспоминаний о детстве, о жесткой атмосфере, которая царила в семье его деда, его скитаниях.



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