7 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн
6.02020, Встреча с Максимом Горьким
Образовательные0+
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Сюжет
На уроке мы познакомимся с биографией всемирно известного писателя Максима Горького. Узнаем из его воспоминаний о детстве, о жесткой атмосфере, которая царила в семье его деда, его скитаниях.
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