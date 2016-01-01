Вспыш и чудо-машинки (мультсериал, 2016) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн
7.82016, Blaze and the Monster Machines
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Сюжет
Добро пожаловать в город Аксель-Сити, где машины умеют разговаривать и обладают интеллектом. Пикап Вспыш – одна из таких необычных машинок, а его владелец – восьмилетний физико-математический гений Эл-Джей. Вместе они побеждают на автосоревнованиях и противостоят коварным конкурентам.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ММРеж�иссёр
Мигель
Мартинес-Хоффре
- ННАктёр
Нолан
Норт
- Актёр
Нат
Факсон
- Актёр
Кевин
Майкл Ричардсон
- Актёр
Ди
Брэдли Бейкер
- РШАктёр
Рид
Шеннон
- КХАктриса
Кейт
Хиггинс
- РХАктёр
Рамон
Хэмилтон
- ДПАктёр
Джеймс
Патрик Стюарт
- СКАктёр
Скотт
Криппайн
- ДБАктёр
Джефф
Беннетт
- ДБСценарист
Джефф
Боркин
- ДБПродюсер
Джефф
Боркин
- ЛМПродюсер
Логан
МакФерсон
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- РККомпозитор
Рэндолл
Криссман
- ДЦКомпозитор
Джон
Цукер