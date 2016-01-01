Вспыш и чудо-машинки. Сезон 3. Серия 12
Wink
Детям
Вспыш и чудо-машинки
3-й сезон
12-я серия

Вспыш и чудо-машинки (мультсериал, 2016) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн

7.82016, Blaze and the Monster Machines
Мультсериалы0+

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Сюжет

Добро пожаловать в город Аксель-Сити, где машины умеют разговаривать и обладают интеллектом. Пикап Вспыш – одна из таких необычных машинок, а его владелец – восьмилетний физико-математический гений Эл-Джей. Вместе они побеждают на автосоревнованиях и противостоят коварным конкурентам.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вспыш и чудо-машинки»