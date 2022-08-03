Вспыш и чудо-машинки (мультсериал, 2015) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Добро пожаловать в город Аксель-Сити, где машины умеют разговаривать и обладают интеллектом. Пикап Вспыш – одна из таких необычных машинок, а его владелец – восьмилетний физико-математический гений Эл-Джей. Вместе они побеждают на автосоревнованиях и противостоят коварным конкурентам.

