Вспомни, что будет (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Cобытия развиваются после того, как люди во всем мире на две минуты переносятся на 6 месяцев вперед. После этого на Земле начинается хаос. Можно ли изменить увиденное будущее?



