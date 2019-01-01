Вспоминая тебя (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Людмила и Андрей – счастливая семейная пара. Они вместе уже 17 лет и воспитывают двоих прекрасных детей. Супруги только переехали в новый дом, о котором давно мечтали. Но однажды Андрей уезжает в командировку и пропадает без вести. Люда пытается найти мужа, обзванивает больницы, обивает пороги милиции, но все напрасно. Андрей исчез. Героиня пытается начать жизнь заново, ради детей. Два года Люда тянет лямку, надеясь, что муж вернется, отвергая ухаживания его лучшего друга Виктора. И чудо свершается – в соцсетях она видит объявление, где потерявший память Андрей ищет информацию о себе…



