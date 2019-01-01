Вскрытие покажет. Сезон 1. Серия 15
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Вскрытие покажет (сериал, 2019) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

2019, Вскрытие покажет. Сезон 1. Серия 15
Детективы, Криминал18+

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Сюжет

Сериал рассказывает о трудовых буднях «Городского бюро судебно-медицинской экспертизы». Специалисты организации расследуют различные происшествия, в результате которых погибают люди, ― от аварий до убийств. Какой отпечаток накладывает эта трудная работа на частную жизнь главных героев?

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вскрытие покажет»