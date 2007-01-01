Wink
Вселенная
1-й сезон
10-я серия

Вселенная (сериал, 2007) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2007, The Universe
Документальный0+

О сериале

С помощью компьютерной графики и, основываясь на передовых исследованиях в области космоса, создатели фильма смогли воссоздать то, что происходит на других планетах. Вы сможете увидеть космические бедствия, параллельные вселенные, скорость света, и узнать многое другое о тайнах космоса.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.6 IMDb