Вселенная (сериал, 2007) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
2007, The Universe
Документальный0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
С помощью компьютерной графики и, основываясь на передовых исследованиях в области космоса, создатели фильма смогли воссоздать то, что происходит на других планетах. Вы сможете увидеть космические бедствия, параллельные вселенные, скорость света, и узнать многое другое о тайнах космоса.
Сериал Вселенная 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.6 IMDb