Всегда говори «всегда» (сериал, 2003) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
9.42003, Всегда говори «всегда». Серия 8
Драма, Мелодрама16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
История преображения, но более сложная, чем банальная история Золушки. Это история женщины во власти обстоятельств, которыми она вынуждена учиться управлять. Успех героини уравновешен теми испытаниями, которые ей предстоит пережить. Без этих невзгод не было бы ни энергии, ни идей, не людей, которые помогли героине отстроить новую судьбу, интересную, яркую, другую. Жизнь не такая, какой она кажется на самом деле и горе, каким бы страшным оно не казалось — возможно, единственный шанс найти силы что-то изменить.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.8 IMDb
- АКРежиссёр
Алексей
Козлов
- Актриса
Мария
Порошина
- Актриса
Татьяна
Абрамова
- Актёр
Даниил
Страхов
- Актёр
Ярослав
Бойко
- АСАктёр
Александр
Семчев
- ОЛАктёр
Олег
Леушин
- ДПАктёр
Данила
Перов
- Актриса
Анна
Ардова
- ВГАктёр
Владимир
Горюшин
- ИГАктриса
Ирина
Гринёва
- ТУСценарист
Татьяна
Устинова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- НТХудожник
Николай
Терехов
- АСХудожник
Андрей
Сперанский
- ССХудожница
Сарине
Саакян
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- ВДОператор
Владимир
Дмитриевский
- ИМКомпозитор
Игорь
Матета