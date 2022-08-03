Всегда говори «всегда» (сериал, 2003) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

История преображения, но более сложная, чем банальная история Золушки. Это история женщины во власти обстоятельств, которыми она вынуждена учиться управлять. Успех героини уравновешен теми испытаниями, которые ей предстоит пережить. Без этих невзгод не было бы ни энергии, ни идей, не людей, которые помогли героине отстроить новую судьбу, интересную, яркую, другую. Жизнь не такая, какой она кажется на самом деле и горе, каким бы страшным оно не казалось — возможно, единственный шанс найти силы что-то изменить.

