Всегда говори «всегда» 9 (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Любовь — теорема, которую надо каждый день доказывать. Когда речь идет о здоровье ребенка, а все традиционные методы лечения не помогают, любящая мама пойдет на все. И уже не важно, разделяют ли близкие люди ее веру, готовы ли поддержать в трудный момент: мама будет сражаться за своего ребенка, несмотря ни на что. Вот только возможно ли при этом сохранить семью и брак?

