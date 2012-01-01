Всегда говори «всегда» 9 (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
9.62012, Всегда говори «всегда» 9. Серия 4
Мелодрама16+
О сериале
Любовь — теорема, которую надо каждый день доказывать. Когда речь идет о здоровье ребенка, а все традиционные методы лечения не помогают, любящая мама пойдет на все. И уже не важно, разделяют ли близкие люди ее веру, готовы ли поддержать в трудный момент: мама будет сражаться за своего ребенка, несмотря ни на что. Вот только возможно ли при этом сохранить семью и брак?
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
- ИМРежиссёр
Игорь
Мужжухин
- Актриса
Мария
Порошина
- Актёр
Ярослав
Бойко
- Актриса
Татьяна
Абрамова
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- ПСАктриса
Полина
Степанова
- ЕФАктёр
Евгений
Филичкин
- БЛАктёр
Богдан
Лыков
- ДМАктёр
Даниил
Меркулов
- СХАктриса
Софья
Хилькова
- АЯАктёр
Александр
Яицкий
- ВССценарист
Валентин
Спиридонов
- НЗСценарист
Наталья
Захарова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ЕГХудожник
Евгений
Громов
- ВМОператор
Виктор
Макаров
- Композитор
Алексей
Чинцов