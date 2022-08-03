Всегда говори «всегда» 9 (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Всегда говори «всегда» 9. Серия 1
Мелодрама16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Любовь — теорема, которую надо каждый день доказывать. Когда речь идет о здоровье ребенка, а все традиционные методы лечения не помогают, любящая мама пойдет на все. И уже не важно, разделяют ли близкие люди ее веру, готовы ли поддержать в трудный момент: мама будет сражаться за своего ребенка, несмотря ни на что. Вот только возможно ли при этом сохранить семью и брак?

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

5.4 КиноПоиск

